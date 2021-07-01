Российская столица вошла в топ-3 самых привлекательных городов мира для жизни. Рейтинг Cities of Choice составляли аналитики Boston Consulting Group (BCG). Москва лидирует по показателям комфортности городской среды.

Российская столица вошла в топ-3 самых привлекательных городов мира для жизни. Рейтинг Cities of Choice составляли аналитики Boston Consulting Group (BCG). Москва лидирует по показателям комфортности городской среды.Эксперты проанализировали 16 мировых мегаполисов. В исследовании учитывались статистические данные по 155 показателям, а также опросы жителей городов.При составлении рейтинга Cities of Choice в BCG оценивали города по пяти блокам. Первый – качество жизни. Учитывалось развитие инфраструктуры и сферы услуг, их доступность. В блоке экономические возможности анализировались уровень жизни и возможности для профессионального развития жителей мегаполиса.Также специалисты учитывали скорость позитивных изменений, условия для социальных взаимодействий, равенство возможностей, отношения с властью.По качеству жизни российская столица получила больше всего баллов. Конкуренцию Москве смог составить лишь Лондон. Однако по показателю "общественные зоны" столица России заняла лидирующую позицию.Кроме того, Москва оказалась на четвертом месте по скорости изменений в городе. В тройку лучших вошли Шанхай, Пекин и Сингапур. Также российская столица получила высокую оценку в сфере образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.Авторы исследования выявили общие для городов тренды, которые проявились на фоне пандемии коронавируса. Стала активнее развиваться онлайн-торговля, улучшилось состояние окружающей среды, снизился уровень преступности.Управляющий партнер Colliers Николай Казанский отметил, что Москва – самый быстроразвивающийся мегаполис северного и западного мира. Преобразования в российской столице за последние 10 лет эксперт назвал колоссальными, сообщает РБК. Он напомнил о создании комфортных общественных зон, транспортной системы и прочих показателях. Составленный BCG рейтинг Казанский назвал справедливым.