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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2021-mozhet-li-mat-zamenit-otca-esli-on-ushyol-iz-semi.html" target="_blank">Может ли мать заменить отца, если он ушёл из семьи?</a> - Сохраняется ли особая, главенствующая роль отца в семье сегодня? Почему 5 лет назад возникла необходимость в создании советов и союзов отцов? Может ли мать заменить отца, если он ушёл из семьи? - эти и другие вопросы с председателем Совета отцов Владимира, директором владимирской школы 46 Евгением Алексеенко на Радио России Владимир обсудила ведущая программы Вечером у микрофона Ольга Слободнюк.