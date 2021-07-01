Накануне на пульт дежурного диспетчера 79 пожарно-спасательной части города Судогды поступило сообщение об обнаружении термической точки в районе посёлка Бег Муромцевского сельского поселения Судогодского района Владимирской области.

Накануне на пульт дежурного диспетчера 79 пожарно-спасательной части города Судогды поступило сообщение об обнаружении термической точки в районе посёлка Бег Муромцевского сельского поселения Судогодского района Владимирской области.С целью проверки данного сообщения на место выехала оперативная группа Судогодского местного пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудниками МЧС России было обнаружено сжигание горючих отходов (мусора) с использованием открытого огня на земельном участке, прилегающем к территории вышеуказанного населённого пункта.По выявленному факту нарушения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам проведена проверка, по результатам которой в отношении правообладателя земельного участка, осуществившего разведение открытого огня и сжигание отходов, приняты меры административного воздействия, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В настоящее время постановлением губернатора Владимирской области на территории региона установлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым введен запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.В соответствии с КоАП России,нарушения требований пожарной безопасности, совершённые в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.