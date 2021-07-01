Известный российский актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала супруга 70-летнего артиста Ольга Мамонова. Женщина ..

Известный российский актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала супруга 70-летнего артиста Ольга Мамонова.Женщина отметила, что Мамонов уже пятые сутки находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. По словам Ольги, состояние актёра "очень тяжёлое". Она добавила, что другой информации о муже у неё нет, сообщаетПётр Мамонов знаменит россиянам как лидер рок-группы "Звуки Му", которую он основал в 1980-х годах. Кроме того, он сыграл в таких известных отечественных фильмах, как "Остров" и "Царь".