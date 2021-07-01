В МИД Украины заявили, что из-за приостановки пакета военной помощи от США может возобновиться война в Донбассе.

В МИД Украины заявили, что из-за приостановки пакета военной помощи от США может возобновиться война в Донбассе.Пакет военной помощи от Америки на 100 миллионов долларов был запасным планом Киева на черный день, то есть на случай обострения ситуации в Донбассе. Теперь же, когда помощи дать неоткуда, в МИД Украина забеспокоились. И даже начали угрожать.Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пожалел, что так произошло и заявил, что теперь в Донбассе могут снова начаться обстрелы."У меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война?" — задался вопросом министр.Кулеба добавил, что этот вопрос не ждет отлагательств, ведь мало просто получить сто миллионов от Америки. Надо еще успеть их реализовать. То есть купить все необходимое снаряжение и военную технику. Здесь могут возникнуть проволочки с поставками и поступлением вооружения в войска. Все это играет не в пользу Украины, сетует Кулеба. Министр добавил, что регулярную военная помощь от США у Украины все же есть.Ранее сообщалось, что Вашингтон временно приостановил военную помощь Незалежной. Такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным. При этом в Белом доме отрицают связь этого решения с саммитом Путина и Байдена.