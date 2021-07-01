Злоумышленница, имея доступ к финансам компании, под предлогом оплаты составленных ей же поддельных документов на протяжении продолжительного времени незаконно переводила денежные средства на собственные счета...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт мошеннических действий в лице бывшего бухгалтера коммерческой организации.Установлено, что злоумышленница, имея доступ к финансам компании, под предлогом оплаты составленных ей же поддельных документов на протяжении продолжительного времени незаконно переводила денежные средства на собственные счета, причинив ущерб организации около 7 миллионов рублей. Недостача денег была выявлена в ходе аудиторской проверки.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую – 44-летнюю жительницу Подмосковья.Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73