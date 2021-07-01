Гражданин предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения – справки о доходах и трудовую книжку, с целью получения потребительского кредита в размере 2 млн рублей...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы был задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием поддельных документов.Установлено, что гражданин, не имея легальных источников дохода, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения – справки о доходах и трудовую книжку, с целью получения потребительского кредита в размере 2 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца и получить денежные средства злоумышленник не смог. Информация о возможной подделке документов о трудовой деятельности поступила в полицию от службы безопасности банка.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в отделении банка на улице Грина.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56