Злоумышленник повредил автомобиль «БМВ», принадлежащий его бывшей супруге, а затем совершил поджог ее автомобиля «Мерседес». Общая сумма ущерба составила более 4,5 млн рублей...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Обручевскому району задержан 41-летний житель столицы, подозреваемый в умышленном повреждении имущества.Установлено, что злоумышленник на улице Академика Челомея повредил автомобиль «БМВ», принадлежащий его бывшей супруге. Мужчина повредил капот и крышу, а также порезал два колеса. На следующий день мужчина совершил поджог автомобиля «Мерседес», принадлежащий потерпевшей. Общая сумма ущерба составила более 4,5 млн рублей.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого на Профсоюзной улице.Дознанием ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56