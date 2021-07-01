Детский отдых в лагерях, контроль за безопасностью несовершеннолетних на водных объектах, и обеспечение нуждающихся подростков лекарствами. На эти темы говорим с региональным
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2021-nedetskie-problemy-nesovershennoletnix-yuliya-rasnyanskaya.html" target="_blank">Недетские проблемы несовершеннолетних. Юлия Раснянская</a> - Детский отдых в лагерях, контроль за безопасностью несовершеннолетних на водных объектах, и обеспечение нуждающихся подростков лекарствами. На эти темы говорим с региональным
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2021-nedetskie-problemy-nesovershennoletnix-yuliya-rasnyanskaya.html]Недетские проблемы несовершеннолетних. Юлия Раснянская[/url] - Детский отдых в лагерях, контроль за безопасностью несовершеннолетних на водных объектах, и обеспечение нуждающихся подростков лекарствами. На эти темы говорим с региональным