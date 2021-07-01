Основные проблемные направления работы и то, что волнует простых людей. Ведущие политические эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с Владимиром Путиным.

Основные проблемные направления работы и то, что волнует простых людей. Ведущие политические эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с Владимиром Путиным.Вакцинация, коронавирусные ограничения, экономика и социальный блок. Вопросы россиян во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" касались всех сфер жизни. Глава государства ответил более чем на 60. Всего же на прямую линию пришло более 2 миллионов обращений. Депутат Государственной Думы Игорь Игошин уверен, что все будут рассмотрены и отработаны губернаторами и главами муниципалитетовИгорь Игошин, депутат Государственной Думы:- По каждому из вопросов, которые поступили на эту прямую линию, такая просьба в рабочем режиме поступит в виде специальной папки в регион и власть все эти вопросы будет отрабатывать.К сожалению, жители нашего региона так и не смогли задать свои вопросы Президенту. Но это не значит, что можно успокоиться, говорят в региональном исполкоме ОНФ. С одной стороны, Владимир Путин решал частные проблемы, с другой - расставил главные приоритеты, на которые нужно обратить особое внимание, считают общественникиВиктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ:- В своем вступительном слове Владимир Путин, Президент РФ, лидер ОНФ, отметил высокую роль наших активистов по работе с обращениями граждан. Для нас это уже третья линия, по предыдущим двум годам мы отработали более 13 тысяч обращений, и из них практически 30 процентов было решено конкретно.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев отметил глубокую проработку каждого вопроса. Предложение Президента о помощи молодым семьям в приобретении просторного жилья спикер ЗС назвал своевременным и важным. Только во Владимирской области - 13 тысяч многодетных семей.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Наш президент предложил очень важное решение освободить от 13-процентного налога на прибыль те семьи, которые в течение года продали квартиру и купили другую большей площади.Прямая линия - это еще наглядный урок оперативного решения проблем. Владимирцы, которые направили свои обращения, надеются, что пример Президента будет для местных чиновников заразительным.Александр Сыпченко. «Вести-Владимир».