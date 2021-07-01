В Санкт-Петербурге 12 и 13 июня состоялось грандиозное мероприятие в честь 20-летия NL International. Руководители компании и менеджеры сети из всех уголков страны поделились своими достижениями, рассказали о том, как провели непростой 2020 год, а также озвучили планы на будущее.

В Санкт-Петербурге 12 и 13 июня состоялось грандиозное мероприятие вчесть 20-летия NL International. Руководители компании именеджеры сети из всех уголков страны поделились своими достижениями,рассказали о том, как провели непростой 2020 год, а также озвучили планы набудущее.Инновационный бизнесСегодня NL известен как сильный и стабильный игрок рынка. Компания представлена нетолько в России, но и за рубежом. Но начиналось все в Новосибирске. В 2000 годупредприниматели-сетевики Дмитрий Хохлов, Юлия Гордорт и Роман Товстик создаликомпанию New Life. Позже в названии стали использовать сокращенную, узнаваемую в наши дниаббревиатуру – NL.Бизнес NL стремительно рос и уже в 2003 году компания стала международной: к концепцииNL International присоединились французские партнеры. Тогда же компания вывела на рынокфункционального питания один из своих флагманских продуктов – коктейли Energy Diet. Роман Товстиквспомнил, что в те годы, когда NL только открыларынок функционального питания, многие говорили, что подвинуть тогдашних лидероврынка нереально. Но компания не только завезла качественный продукт, быстроснискавший популярность и признание, но и в дальнейшем открыла собственноепроизводство на территории России.В 2006 году NL вошла в Европейскую Ассоциацию прямых продаж FEDSA (позднее – SELDIA). Знаковым длякомпании стал 2010 год, NL запустила проект"Магазины по всей России" – только за первый год открылось более 15торговых точек. Сегодня, вместе с партнерами компания открыла 83 фирменныхмагазина от Санкт-Петербурга до Сахалина, и 284 офиса в 12 странах.В 2008 году, спустя пару лет компаниязапустила сервис доставки продукции в любую точку России, а в 2013 году -круглосуточный call-центр дляпартнеров.В 2014 году компания открыла собственноепроизводство в России, сегодня здесь выпускаются все флагманские продукты NL – функциональное питание и БАДы.Смелость – ключевое качество, благодарякоторому NL стала экспертомв сетевом бизнесе, подчеркнул Товстик."Мыпринимаем смелые решения, которые другие до нас не принимали. Все они вдальнейшем обернулись для нас большим позитивом", – отметил вице-президент NL.Компания без границСегодня NL присутствует во всехроссийских регионах и активно развивает международное направление. В прошлом году, несмотря на закрытые границы, удалосьорганизовать открытие представительств в Турции и Грузии и начать продажи в Молдове. Вближайшее время компания открывает представительство в Финляндии — это позволитрасширить продуктовый ассортимент в уже действующих странах Прибалтики.За прошедшие годы NL выросла в огромную экосистему. Советник президента компании ЛюдмилаАстафьева рассказала, что сейчас у NL 22 торговыемарки и 36 линеек продуктов, 450 наименований товаров."У нас сертифицированное по стандарту ISO собственное производство, партнеры по сырью – Naturex, Martin Bauer Group и другие крупные европейские производители, восемь партнеров подоставке", – отметила она.Сейчас компания начинает создаватьсобственный мощный корпоративный университет. Людмила Астафьева анонсировалаколлаборацию с корпоративным университетом Сбербанка. "У нас есть договоренность, что СберУниверситетпередаст нам два мощных курса – по финансовой грамотности и инвестициям",– заявила советник президента компании.NL поправу может считаться крупнейшим российским работодателем. Менеджерская сетьдавно перешла отметку в 450 тысяч партнеров, а разработкой продуктов, производством и логистикойзаняты более 800 человек."За20 лет из маленького зернышка, из небольшой сети выросла целая экосистема NL.Приходящий к нам человек начинается пользоваться ресурсами и преимуществаминашей большой экосистемы", – подчеркнула Астафьева.МИССИЯ и ценностиОснова бизнеса NL – пять базовых ценностей, объединенных в манифест: объединение, польза,открытость, развитие и амбиции. Первые буквы образуют слово опора.«Мы создаем возможности, для того чтобыкаждый человек мог найти свою точку опоры, оттолкнуться и взлететь», – сказала советник президента компании.Спустя 20 лет компания видит свою миссию, втом, чтобы дать людям состояться, повысить их уровень жизнь, улучшить состояниездоровья и внешний вид."Мы за тем,чтобы объединять людей и команды, приносить и делиться пользой, быть полезнымимиру и делать его лучше и чище. Мы стремимся наращивать эффективность вбизнесе, быть настоящими, честными и никогда не останавливаться на достигнутом", – пояснила Астафьева.Продукция для качественной жизниNL продолжаетрасширять и совершенствовать свои производственные и научные мощности. Осенью2020 года NL открыла R&D лабораторию UltraNovation в биотехнопарке Кольцово под Новосибирском. Это один изфедеральных инновационных центров, ведущая научно-производственная площадка всфере биотехнологий. Не менее технологичен и сам процесс производства. Сырье для своейпродукции NL закупает уведущих мировых поставщиков, в Новосибирск его доставляют даже из Колумбии, акачество и безопасность продукции подтверждается международным стандартомкачества ISO 22000.За 20 лет компания прошла путь отдистрибуции, до собственного производства, развития сторонних стартапов исобственного R&D направления. Выстроенная гибкая система позволяет оперативно отвечать назапросы клиентов, совершенствовать продукцию и выводить ее на рынок.Суперфуды и кето-питаниеВ 2021 году компания собирается вывести нарынок новый ассортимент, который будет доступен уже в этом году. О разработках рассказаладиректор лаборатории Ultranovation Светлана Король.По ее словам, компания активно работает наднизкоуглеводными продуктами."Нас ждет низкоуглеводное меню. В первуюочередь это будет коктейль, но будут и другие низкоуглеводные продукты", – уточнила она.Кароль анонсировала начало работы NL над ассортиментом кето-продуктов. "Кето-питание – особый виднизкоуглеводного питания с повышенным содержанием жиров и умеренным содержаниембелков", – пояснила она.Кроме того, компания готовится вывести нарынок супер-фуды. Это продукты, которые даже в небольших количествах даютколоссальную пользу человеку."Супер-фуды известны со времен ацтеков. Даженебольшая горстка семян чиа давала им огромную выносливость – они моглиосуществлять многочасовые переходы", – рассказала директор лаборатории Ultranovation.Сложности юбилейного годаВ 2020 году NL International исполнилось 20 лет. Праздничный год омрачила пандемия коронавируса. Втяжелые дни самоизоляции и всеобщей неопределенности руководители и партнерыкомпании объединились для поиска новых решений и поддержки друг друга.Президент NL International Дмитрий Хохлов рассказал, что во времена карантина лидеры компании организоваливстречи для обмена опытом в Zoom."Мы получили такое количество человеческихисторий, реальных, живых, невероятно сильных, которые наполняли нас нужнымимыслями, правильной энергией, вдохновляли нас и давали понять, что мы направильном пути", – поделился он.Именно в этот период был запущен ряд программдля поддержки менеджеров сети: введен премиальный бонус для наставников,появилась новая бонусная программа "Миллион на мечту", была запущенасерия новых продуктов, рассказала вице-президент NL International Юлия Гольдорт. Несмотря на пандемию, NL сумела укрепить позиции на рынке."Мыстали двигаться другими темпами. И сделали невероятное – выросли в двараза", – подчеркнула она.Благодаря бонусной программе "Миллион намечту", которая пришла на смену известному «Автобонусу», партнеры компаниисмогли получить сверхдоходы от бизнеса, отметил Роман Товстик. "Мы как дети радовались, что нашименеджеры получают такие бонусы", – признался вице-президент компании.О работе NL в период пандемии рассказал и исполнительный директор компании Олеся Баль.По ее словам, весной прошлого года на удаленный формат работы в минимальныесроки были переведены 240 сотрудников. Компании удалось сохранить этапыпроизводства и продаж, оперативно расширить логистику и предложить новыеварианты по доставки. Что касается продавцов розничных магазинов, то онидемонстрировали максимальную степень вовлеченности в работу: сами доставлялизаказы на автомобиле или пешком."Крутая сеть"Сегодня NL – привлекательный партнер для бизнеса. Все больше людей рассматриваютсетевое предпринимательство в качестве основного или дополнительного дохода.Роман Товстик рассказал о дальнейшейстратегии компании. На мероприятии в честь 20-летия он объявил о созданиистратегии Cool Network – "Крутая сеть". В ее развитие компания будет вкладывать большиефинансы и усилия."Cool Network состоит из четырех точек. Первая – профессионализм. Мыодними из первых пробиваем дорогу профессионального обучения сетевых предпринимателей.Мы вкладываем в это деньги, ресурсы и опыт лидеров", – сказал Товстик.Второй краеугольный камень стратегии -единство и сплоченность сети. Третий пункт – расширение географии, не толькооткрытие новых стран, но и увеличение возможностей для дистанционной работы. "Я мечтаю, чтобы наши лидерызарабатывали чеки в разных валютах", – заявил вице-президент компании.Четвертый пункт стратегии "Крутая сеть" – оставаемость, рассказалТовстик."Cool Network – сеть, в которой люди хотят остаться. Оставляйте людей,чтобы они хотели быть с вами, хотели быть с нами", – резюмировал он.Социально ответственный бизнесКомпания ставит перед собой цель не тольконаучить зарабатывать, но и распоряжаться деньгами. В 2007 году учредителями NL был создан благотворительный фонд «Солнечный город», который сегоднявходит в десятку самых крупных фондов Росcии, а NL и сегодняостается главным стратегическим партнером. В 2011 фонд стал обладателем«Социального Оскара» в номинации «Профилактика социального сиротства, поддержкаматеринства и детства» Всероссийского фестиваля «СоДействие».Несмотря на трудности 2020 года, партнеры компании не перестали поддерживать системные благотворительные проекты. Только запоследний год сетью и компанией было перечислено более 42 миллионов рублей. А за весь период работы фонда — 14 лет —около 230 миллионов рублей. Эти средстванаправлены на развитие проектов фонда – помощь детям, оставшихся без попеченияродителей.Юбилей NL International по традиции велблизкий друг компании Тимур Родригез. Мероприятие собрало более 5000 партнеровна площадке Ледового дворца, оно стало самым масштабным событием в Санкт-Петербургев тот уик-энд.