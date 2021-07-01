В 03-15 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: Александровский район, д. Крутец.

В 03-15 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: Александровский район, д. Крутец.Сообщение о пожаре поступило несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 8 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.