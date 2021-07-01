О дополнительных средствах на содержание дорог и компенсации родителям за детский отдых. На очередном заседании Владимирского Горсовета депутаты обсудили ряд бюджетных вопросов. Они

О дополнительных средствах на содержание дорог и компенсации родителям за детский отдых. На очередном заседании Владимирского Горсовета депутаты обсудили ряд бюджетных вопросов. Они касались изменений в расходах и доходах за 21-й и плановый период 22-23-го годов. Родителям компенсируют половину стоимости отдыха детей. Такую меру поддержки предложил Президент страны. Владимир Гарёв, первый зам. главы администрации города