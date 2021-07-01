Проблемы здравоохранения, детского отдыха и реализация нацпроекта Жилье и городская среда. Общественная палата Владимирской области провела пленарное заседание с представителями обладминистрации и заксобрания.

Проблемы здравоохранения, детского отдыха и реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Общественная палата Владимирской области провела пленарное заседание с представителями обладминистрации и заксобрания.В связи с ограничениями из-за пандемии встреча прошла в формате онлайн-конференции. Выбор главной повестки определен актуальностью поставленных вопросов и задач. Отдых детей и подростков в оздоровительных лагерях региона традиционно пользуется популярностью. Необходимым условием этим летом станет ПЦР-тестирование детей и персонала. Председатель Общественной палаты Анатолий Аннин отдельно поблагодарил депутатский корпус Законодательного собрания и отметил его важность в решении важнейших социальных вопросов.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Действительно, это люди, которые сопереживают вместе с нами по поводу готовности ФАПов в сельской местности, оснащения их оборудованием и обеспечения кадрами.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Так же, как работали над проблематикой собственно строительства ФАПов, так же, как разбирались с лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан, с теми проблемами, которые возникали в начале этого года и до сих пор продолжаются, так же, думаю, что вместе с Общественной палатой поработаем и над этой задачей и найдем приемлемое решение.