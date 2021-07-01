Во владимирских соцсетях была опубликована фотография с медицинскими отходами. В описании под фото было сказано, что это опасные медицинские отходы (шприцы, маски от больных коронавирусом), которые должны утилизироваться отдельно от обычных отходов и сжигаться.

Во владимирских соцсетях была опубликована фотография с медицинскими отходами. В описании под фото было сказано, что это опасные медицинские отходы (шприцы, маски от больных коронавирусом), которые должны утилизироваться отдельно от обычных отходов и сжигаться. Автор поста утверждает, что из-за этого мусора владимирцы могут заразиться опасной болезнью.На фотографии видно, что отходы запакованы в красные пакеты и находятся в контейнерах.Департамент здравоохранения Владимирской области прислал свой комментарий по этому поводу.Как пояснила администрация Городской больницы №6 г. Впадимира, где и была сделана фотография, обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов в учреждении производится в соответствии с правилами Сан-Пин.Медицинские отходы класса В, образовавшиеся в инфекционном госпитале, собираются и упаковываются в красные пакеты. Затем упакованные отходы обеззараживаются термическим методом на установке обезвреживания «Балтнер» и прессуются. После этого они маркируются специальными наклейками, свидетельствующими о проведенном обеззараживании.Данная процедура позволяет размещать медицинские отходы класса В на полигоне твердых коммунальных отходов.Фото: