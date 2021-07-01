По улицам Владимира ездили на автомобилях 29 водителей, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и расстройствами психики. У этих горожан прокуратура через суд пытается отобрать

По улицам Владимира ездили на автомобилях 29 водителей, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и расстройствами психики. У этих горожан прокуратура через суд пытается отобрать водительские права. Как установили в надзорном ведомстве, эти граждане поставлены на учет в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, они имеют подтвержденные медицинские диагнозы. Данные заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, создают