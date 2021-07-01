Вопросы, обсуждавшиеся в ходе этой почти четырёхчасовой программы, прокомментировал председатель Заксобрания нашей области. Владимир Киселёв, в частности, остановился на покупке и продаже

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе этой почти четырёхчасовой программы, прокомментировал председатель Заксобрания нашей области. Владимир Киселёв, в частности, остановился на покупке и продаже жилья многодетными. Для этой категории граждан предлагается снизить налоговую нагрузку. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области (фракция “Единая Россия”): Мы все знаем, когда люди продают квартиру, которая в собственности не менее 5 лет, в