Даже небольшая ошибка в документах может стать для мошенников самым простым способом отобрать у человека квартиру. Об этом россиян предупредила риелтор Олеся Анисимова. По словам ..

Даже небольшая ошибка в документах может стать для мошенников самым простым способом отобрать у человека квартиру. Об этом россиян предупредила риелтор Олеся Анисимова.По словам Анисимовой, ошибки могут быть намеренно допущены в фамилии продавца жилья, кадастровом номере, номере дома и стоимости квадратных метров. Также могут "случайно" поменять дату строительства дома или реквизиты. При этом подобные ошибки могут допустить и инженеры, и нотариусы и даже суд. В связи с этим специалист призвала граждан крайне внимательно читать официальные документы, сообщает телеканал "".