Российские производители продукта поднимут его стоимость к осени.

Российские производители продукта поднимут его стоимость к осени.Молоко подорожает на 7-10%. По словам гендиректора компании "Молвест" Анатолия Лосева, это нужно для сохранениярентабельности.Гендиректор Национального союза производителей молокаАртем Белов добавил, что рост цен на продукты в текущем годуне покрывает затрат предпринимателей на производство. В свою очередь источник в однойиз компаний отметил, что в этом году уже есть все предпосылкидля повышения цен на данную продукцию.Другие инсайдеры рассказали, что, либо уже повысили цены, либонамерены это сделать. Отметим, что рост цена на продукты сегодня остается одной из самых актуальных и острых тем для жителей нашей страны.Напомним, 30 июня состоялась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Однимиз вопросов стал как раз . Российский лидер не стал отрицать, что такая проблема существует.По его словам, это общемировая тенденция, и нашей страны это тоже касается. Также президент напомним, что власти приняли ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания.