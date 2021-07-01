Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в субъектах, ФАС контролирует соблюдение предельных индексов.

Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в субъектах, ФАС контролирует соблюдение предельных индексов.После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы. Их пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей.В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора.В ФАС сообщили, что проконтролируют соблюдение допустимой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая не должна превысить 4%, пишет . «ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4%, фактический размер индексации составит 3,3%», — говорится в сообщении ведомства.После начала действия новых тарифов будет изучена информация, поступающая из органов регулирования, и при выявлении нарушений будут выдаваться компаниям предписания их снизить.Фото