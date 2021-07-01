У 899 176 владимирцев повышение будет на уровне среднеобластных значений - 2,3% и ниже.

С 1 июля во всех 111 муниципалитетах Владимирской области выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. На второе полугодие 2021 года повышение тарифов утверждено на уровне 5,4%, которое сложится у немногим более чем 23 тысяч жителей региона. В среднем рост не превысит 3,4%.Как сообщили в департаменте регулирования цен и тарифорв, у 899 176 владимирцев повышение будет на уровне среднеобластных значений - 2,3% и ниже.При этом для владимирцев, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи, а для одиноко проживающих пенсионеров – 18%, предусмотрены меры социальной поддержки в виде субсидий.В 16 городах и районах введены дополнительные меры социальной поддержки граждан. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено 18,7 млн рублей.Добавим, что в связи с переходом с 1 июля на , в областной казне предусмотрены расходы на выплаты субсидий в размере 94,5 млн рублей.