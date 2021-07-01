Самые значимые из них перечислило РИА Новости.

Самые значимые из них перечислило .- начинают действовать две новые социальные выплаты - для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет и для беременных- льготная ипотека меняет условия - теперь под 7%- повышаются тарифы ЖКХ - в среднем по России на 3,3%- все пенсии и другие социальные выплаты теперь будут зачислять только на карту "Мир"- запускается углублённая диспансеризация, в том числе для переболевших коронавирусом- в отелях Сочи, Анапы и других курортов Краснодарского края начинает действовать новый порядок заселения- начали действовать дорожные знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса- россияне должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если сумма операций за год выше 600 тыс рублей- заработала в полную силу система прослеживаемости импорта - от границы до прилавка- на продаваемых в России электронных устройствах с сегодняшнего дня для выбора по умолчанию должна быть установлена российская поисковая системаФото