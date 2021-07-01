Самые значимые из них перечислило РИА Новости.
Самые значимые из них перечислило .
- начинают действовать две новые социальные выплаты - для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет и для беременных
- льготная ипотека меняет условия - теперь под 7%
- повышаются тарифы ЖКХ - в среднем по России на 3,3%
- все пенсии и другие социальные выплаты теперь будут зачислять только на карту "Мир"
- запускается углублённая диспансеризация, в том числе для переболевших коронавирусом
- в отелях Сочи, Анапы и других курортов Краснодарского края начинает действовать новый порядок заселения
- начали действовать дорожные знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса
- россияне должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если сумма операций за год выше 600 тыс рублей
- заработала в полную силу система прослеживаемости импорта - от границы до прилавка
- на продаваемых в России электронных устройствах с сегодняшнего дня для выбора по умолчанию должна быть установлена российская поисковая система
Фото