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<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2021-sergej-biryukov-o-problemax-regiona-i-putyax-ix-resheniya.html" target="_blank">Сергей Бирюков о проблемах региона и путях их решения</a> - Станет ли Владимир – Городом трудовой доблести, ждёт ли область тотальный локдаун и что удивило парламентариев в бюджете региона за прошлый год. Об этом рассказал председатель комитета