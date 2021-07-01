После рекордной жары в июне большинство россиян ждёт не менее аномальная погода в июле. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам Вильфанда, в ..

После рекордной жары в июне большинство россиян ждёт не менее аномальная погода в июле. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, в большинстве регионов страны температура воздуха будет превышать климатическую норму. Исключением станут лишь Урал, Западная Сибирь и западные регионы Красноярского края, где погода будет близка к нормальной. При этом осадки на всей территории России выпадут в полном объёме, сообщает