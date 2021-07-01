Власти Москвы вместе с Минздравом России разработали порядок ревакцинации от коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы вместе с Минздравом России разработали порядок ревакцинации от коронавируса. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год. Но с учетом тяжелой эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют делать повторную прививку через шесть месяцев, написал Собянин в своем блоге."Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", – отметил градоначальник.Ревакцинироваться можно любой доступной в России вакциной. В Москве есть оба компонента "Спутник V" и однокомпонентная "Спутник Лайт"."Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз", – уточнил градоначальник.Мэр сообщил, что с 1 июля доступна в восьми павильонах "Здоровая Москва". С 12 июля запись на повторную прививку откроется в 12 столичных поликлиниках.Собянин попросил горожан не упустить возможность дополнительно защитить себя от коронавируса. В условиях распространения более агрессивного штамма "дельта" это особенно важно, подчеркнул Собянин."Сам я уже сделал прививку второй раз", – сообщил градоначальник.В июне ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилось. Число выявляемых случаев выросло в три раза, увеличилось количество смертей. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 678 человек.В таких условиях необходимо поддерживать уровень антител на высоком уровне. Ревакцинация – хорошая возможность обеспечить себя дополнительной защитой.В Москве около 90% заболевших заразились более агрессивным индийским штаммом "дельта". Если раньше вирус инфицировал в среднем двух человек, то теперь – 5-6."Дельта" ускорил течение заболевания. Раньше от легкого недомогания до ухудшения проходило 10-12 дней, теперь – 3-4. Промедление с обращением к врачу грозит фатальными последствиями.Индийский штамм может нанести урон организму на многие годы. У больных отмечаются нарушения психики, потеря слуха, инсульты и гангрены.