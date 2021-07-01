На улице Покровка неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения...

Вечером, 30 июня в ОМВД по Басманному району поступило сообщение о том, что на улице Покровка неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения, после чего попытался скрыться.Стражи порядка незамедлительно направились к месту происшествия. На неоднократные требования сотрудников полиции бросить нож, мужчина не реагировал. В связи с чем, к нему была применена физическая сила и специальные средства «наручники».Проведенным медицинским освидетельствованием у задержанного установлен факт опьянения. Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве