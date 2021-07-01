Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 1,1 килограмма...

«Оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Алтуфьевском шоссе был задержан 42-летний приезжий, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 4 свертка с неизвестным веществом.В ходе проведения осмотра автомобиля задержанного и по месту жительства были обнаружены и изъяты еще несколько свертков с порошкообразным веществом.Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 1,1 килограмма.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Также при обыске по месту жительства сотрудники полиции обнаружили и изъяли, согласно проведенному исследованию - патроны, которые относятся к штатным боеприпасам для различных пистолетов, патроны травматического действия калибра 410х45 с резиновой пулей, пневматический пистолет, глушитель, изготовленный самодельным способом и пистолет, переделанный самодельным способом из пневматического пистолета, вследствие чего тот приобрел свойства огнестрельного оружия.В настоящее время проводится баллистическая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29