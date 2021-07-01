Один участник аварии госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Во Владимире на пересечении улиц Горького и Мира утром 30 июня «Mercedes» протаранил «Chevrolet Niva». В результате ДТП пострадали три человека.Около 6:04 «немец», двигавшийся со стороны «Ростелекома», врезался в другую иномарку, ехавшую по Горького на «зелёный» сигнал светофора. Авария попала на камеру видеонаблюдения. От удара автомобиль сделал круг вокруг своей оси.Как сообщили в УМВД по Владимирской области, водитель «Mercedes’а» получил сотрясение мозга, его пассажирка отделалась ушибами и ссадинами.Водитель второй машины госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы, ушибом рёбер и тупой травмой живота.Обстоятельства ДТП устанавливаются.