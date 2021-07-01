Вместе с Белым домом застройщик проработает варианты сотрудничества.

Власти Владимирской области обсудили с председателем совета правления АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» Арифом Адыяманом возможность сотрудничества между 33-им регионом и строительной компанией из Турции.Стороны договорились проработать варианты взаимодействия, в том числе при реализации социально значимых проектов.«Сотрудничество с надёжными компаниями является приоритетом работы и позволяет качественно и своевременно реализовывать поручения руководства страны», − пояснил замгубернатора Михаил Коротаев.Турецкая фирма является дочерним предприятием крупного холдинга «KONTEK Construction Inc». В России застройщик работает1995 года. За 25 лет компания реализовала ряд проектов в Москве, Калининградской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.