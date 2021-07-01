Сотрудники полиции проводят системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции...

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проводят системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу»,– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Также в настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона в целях борьбы с пандемией.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26