За 183 тысячи рублей ООО «База» разработает проект по сносу.

Во Владимире на улице Герцена могут снести два здания дореволюционной постройки. Ранее в них располагались отделения Областного противотуберкулезного диспансера.Интересно, что хоть они и расположены в историческом центре города, но не являются объектами культурного наследия или памятниками архитектуры. Постройки пустуют и находятся в аварийном состоянии. Одно из них завешено баннерами.О возможном сносе стало известно по результатам , который состоялся в конце июня. «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» нашёл подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по сносу ветхих строений - диспансерного отделения и детского диспансерного отделения. Проектированием займётся ООО «База». Стоимость контракта — 183 тысячи рублей.На эту сумму компания проведёт инженерно-геодезические изыскания, составит ПСД и разработает документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных по соседству.