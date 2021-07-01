В результате мероприятий полицейскими пресечено 41 нарушение ПДД водителями двухколесного транспорта.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия «Скутер - Мотоциклист».
В ходе рейдов сотрудники полиции проверили наличие у водителей мототранспорта водительского удостоверения, государственных регистрационных знаков на транспортных средствах, техническую исправность.
Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортом несовершеннолетними.
В результате мероприятий сотрудниками ГИБДД пресечено 41 нарушение ПДД водителями мотоциклов и скутеров.
Задокументирован факт нахождения за рулем водителя в состоянии опьянения, 9 фактов управления без водительского удостоверения, 22 факта управления без защитных мотошлемов, выявлено 5 несовершеннолетних мотоциклистов.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы, собранные по фактам нарушений, допущенных подростками, направлены для принятия решения в подразделение по делам несовершеннолетних.