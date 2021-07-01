Очередная авария с пассажирским автобусом.

Очередная авария с пассажирским автобусом.Страшное ДТП произошло с пассажирским автобусом, следовавшим из Калининграда в поселок Янтарный, к побережью Балтийского моря. Днем, 28 июня на 53,5 километре дороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» 49-летний водитель пассажирского автобуса въехал в придорожное дерево.В результате ДТП пострадали 38 человек. Среди них - семья из Мурома, отдыхавшая в Калининграде. Как сообщает издание «Муром-24», пара получила множественные ушибы и раны от разбитого стекла. Супругам пришлось экстренно прервать отпуск, они вернулись в Муром.Фото: ВКонтакте, «Типичный Калиниград»