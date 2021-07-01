Ковровской городской прокуратурой совместно со специалистами Госохотинспекции Владимирской области проведена проверка исполнения законодательства об охоте.

Ковровской городской прокуратурой совместно со специалистами Госохотинспекции Владимирской области проведена проверка исполнения законодательства об охоте.Установлено, что 14 июня 2021 года без разрешения на территории охотничьего хозяйства «Деминское» неизвестный охотник застрелил лося.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в результате, причинен ущерб животному миру в размере 240 тыс. рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба».Ход и результаты его расследования находятся на контроле городской прокуратуры.