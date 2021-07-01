В Москве до конца 2023 года появятся 24 новых станции метро. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев. Бочкарев обратил внимание, что 21 из этих станций находятся в стадии активного ..

В Москве до конца 2023 года появятся 24 новых станции метро. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.Бочкарев обратил внимание, что 21 из этих станций находятся в стадии активного строительства. 10 станций войдут в состав Большой кольцевой линии, после чего на БКЛ будет 31 станция, а протяжённость ветки составит 70 километров. При этом третье кольцо рельсового московского транспорту полностью замкнётся в 2022 году, сообщают "".