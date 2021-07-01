В парке 50-летия советской власти в Муроме подростки разгромили утиные домики на пруду. По сообщению портала Муром рф, у них сломали крышу и основание, благодаря которому домики держатся на плаву. Из-за этого пернатым придется переехать на новое место.

В парке 50-летия советской власти в Муроме подростки разгромили утиные домики на пруду. По сообщению портала Муром рф, у них сломали крышу и основание, благодаря которому домики держатся на плаву. Из-за этого пернатым придется переехать на новое место.Напомним, что только в мае "Правильная охота" выпустила там две кряковых утки к уже имеющимся трём птицам - селезню и уткам. И , чтобы решить жилищный вопрос.После нападения на птичьи домики, подростки сбросили в пруд биотуалет - со всем содержимым. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Как расценивать такое поведение несовершеннолетних - вандализм, мелкое хулиганство? И какая ответственность грозит детям и их родителям? Вести направили запрос в полицию. О результатах смотрите в эфире "Дежурной части" с Артемом Яковенко в понедельник в 9.34Фото