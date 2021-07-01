В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Во Владимирской области замначальника ФКУ Т-1 УФСИН России обвиняют в незаконном использовании труда заключённых.ФСБ и отдел собственной безопасности уголовно-исправительной системы пресекли противоправную деятельность мужчины, который привлёк осужденных к работам по ремонту инженерных сетей.В сентябре 2020 года учреждение заключило контракт на замену внутренних и наружных сетей отопления, а также горячего и холодного водоснабжения. В какой-то момент подозреваемый понял, что подрядчик не укладывается в сроки и привлёк граждан, отбывающих наказание, к выполнению работ без официального трудоустройства и начисления заработной платы.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.