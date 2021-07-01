Всего в регионе свободно 285 коек.

Во Владимирской областной психиатрической больнице №2 развёрнуто 50 коек для больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.По состоянию на 1 июля в медучреждениях региона действует 1511 коек для пациентов с COVID-19. При этом занято 1226 мест или 81,1%, свободны – 285 коек.Напомним, что 33811 пациентов с Covid-19 выздоровели, за минувшие сутки вылечились 194 человека.За период наблюдения в области отмечено 1279 летальных исходов.Также на первый день июля