В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета предостерегли международных наблюдателей от попыток вмешательства в выборы в Госдуму. Заявление опубликовано в телеграм-канале комиссии.

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета предостерегли международных наблюдателей от попыток вмешательства в выборы в Госдуму. Заявление опубликовано в телеграм-канале комиссии."Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс", – сказано в документе.В комиссии указали на сохраняющиеся опасения относительно реальных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна предвзятым отношением к выборам в России, отметили сенаторы.Парламентарии внимательно изучили доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ. "В документе под видом мнений "заинтересованных сторон» содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования", – говорится в заявлении.Сенаторы предположили, что БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует "пропагандистские уловки" НКО, признанных иностранными агентами. В пользу этого говорит то, что большая часть некоммерческих организаций, с которыми встречалась миссия, включены в перечень иноагентов, пояснили в комиссии Совфеда.По данным законодателей, с приближением думских выборов увеличилось количество информационных атак на российский избирательный процесс. Под видом наблюдения за выборами планируются попытки дискредитации голосования, предупредили в комиссии.Показательным примером работы сети антироссийских структур сенаторы назвали недавний доклад иностранного агента "Голос" об ограничении пассивного права в России. Описание типичных международных практик было смешано с манипулятивными оценками и надуманными цифрами, сказано в заявлении.Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.