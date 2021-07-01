Новое здание построят на Синельниковской улице.

Новое здание построят на Синельниковской улице.Первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал о строительстве общественного комплекса в районе Южное Бутово. По его словам, здание будет двухэтажным. Фасад здания украсят перфорированные панели белых и голубых оттенков. Благодаря такой отделке здание получится легким и воздушным.Общественный центр расположится по адресу: Синельниковская улица, владение 49/2. Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят торговые площади, на втором – оборудуют выставочные помещения. Комплекс выполнят из современных материалов, которые обеспечат высокую скорость строительства и позволят сохранить индивидуальный архитектурный облик здания.Прилегающую территорию благоустроят: организуют удобный подход к главному входу, разобьют газоны, высадят деревья.Инфраструктура в Южном Бутове развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена в столице несколько лет назад. Строятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы, дороги, благоустраиваются парки, скверы.Напомним, ранее "Дни.ру" о строительстве центра социального обслуживания (ЦСО) с отделом ЗАГС в Южном Бутове. Новое здание планируют возвести на месте недостроя. ЦСО расположится по адресу: улица Брусилова, дом 21, строение 3. Фасад здания площадью около семи тысяч квадратных метров облицуют фиброцементными матовыми и ребристыми панелями бежевого оттенка, которые будут задавать вертикальный ритм здания.Строение разделят на две части, в зависимости от функционального назначения. В корпусе, который займет ЗАГС, будут административные кабинеты, холл, комната жениха и невесты, несколько залов для регистрации брака и помещения для сотрудников.Вторая часть здания сделают более функциональной. Здесь появятся спортивные залы, массажные и СПА-кабинеты, клубные помещения для детей и взрослых, галокамера, комната психологической разгрузки, гостиные для общения и многое другое. Все они будут приспособлены для обслуживания людей с инвалидностью.