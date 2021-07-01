Сегодня -1 июля - международный день шутки. Поэтому мы решили узнать о весёлых историях из жизни владимирцев и улыбнуться их шуткам.

Сегодня -1 июля - международный день шутки. Поэтому мы решили узнать о весёлых историях из жизни владимирцев и улыбнуться их шуткам.Самая худшая оценка в школе вампиров - кол.- Однажды у меня позвонила знакомая моя подруга и сообщила о том, что моя близкая подруга сломала ногу. Я, конечно же, очень сильно испугалась, поехала сразу же к ней домой. И в итоге приезжаю к ней домой, а она лежит и в общем смеется. И так вот они решили меня разыграть. Вот долго, конечно, смеялись, я, конечно, сначала обиделась, потом все-таки все было нормально. Вот так неудачно насчет меня пошутили.- А как-то раз семиклассники вдвоем пошутили надо мной. Взяли это шар с водой, кинули это с лестницы на меня, и я был весь сырой. Все.- Муж с женой смотрят фильм, и жена очень сильно в какой-то момент испугалась и кричит: "ой мамочки". И муж ей такой: "что, узнала?".Каждый день я кормлю своего кота одним и тем же. И каждый день он смотрит на меня так, будто я официант, перепутавший его заказ.