Как гром среди ясного неба. Представители владимирского общепита заявили, что не ожидали предложений от Роспотребнадзора по новым ограничениям. Третьего локдауна, пусть даже частичного,

Как гром среди ясного неба. Представители владимирского общепита заявили, что не ожидали предложений от Роспотребнадзора по новым ограничениям. Третьего локдауна, пусть даже частичного, ресторанный бизнес не выдержит. Буквально 10 дней назад глава региона уже вносил изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно внесенным поправкам, до 4 июля барам и ресторанам запрещается устраивать дискотеки,