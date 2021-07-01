Мошенничество осталось не доказанным.

Не мошенник, а изобретатель. К такому выводу пришла коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, которая разбиралась в обстоятельствах истории, произошедшей в Муроме.Напомним, что в 2003 году московский предприниматель Евгений Мурышев получил патент на прибор, который, якобы, экономит расход топлива. Он предлагал своё устройство котельным, которые топят жилые дома.В Муроме ему удалось продать квантовый структурный преобразователь администрации и местным «Тепловым сетям». Договор заключили до 2023 года, но в 2016 власти передумали и постановили демонтировать оборудование из-за недоказанной экономической эффективности. После чего было возбуждено уголовное дело. Оно дошло до суда, но муромская Фемида оправдала изобретателя.МУП «Тепловые сети» попытались обжаловать вердикт правосудия.«Истец счёл, что подозреваемый ввёл руководство предприятия в заблуждение относительно возможного получения положительного технико-экономического эффекта от использования нагревательных устройств. Это способствовало заключению лицензионного договора на изначально убыточных для Мурома условиях. Поскольку для расчёта экономического эффекта принята базовая величина удельного расхода газа, основанная на результатах режимно-наладочных испытаний котлов, а не фактическая», - пояснили позицию муромских властей в пресс-службе Владимирского областного суда.В результате владимирские судьи не нашли оснований для отмены приговора. Мошенничество в крупном размере осталось недоказанным.