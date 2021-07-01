Коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении Е. Мурышева.

Коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении Е. Мурышева. По апелляционному представлению государственного обвинителя и представителя признанного потерпевшим руководителя юридического лица наЭтим приговором 24 ноября 2020 года, которым Мурышев , что он с целью хищения путем обмана денежных средств МУП о.Муром «Тепловые сети» ввел руководство предприятия в заблуждение относительно возможного получения положительного технико-экономического эффекта от использования нагревательных устройств. И это привело к заключению лицензионного договора изначально на невыгодных (убыточных) для предприятия условиях. Поскольку для расчета экономического эффекта принята базовая величина удельного расхода газа, основанная на результатах режимно-наладочных испытаний котлов, а не фактическая, сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.МУП о. Муром «Тепловые сети» получил материальный ущерб в особо крупном размере,Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены