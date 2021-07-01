Владимирские торпедовцы начали подготовку к предстоящему сезону. Чёрно-белые разминаются и нарабатывают игровые схемы на домашней арене, а так же в зале. 30 июня в рамках серии

Владимирские торпедовцы начали подготовку к предстоящему сезону. Чёрно-белые разминаются и нарабатывают игровые схемы на домашней арене, а так же в зале. 30 июня в рамках серии запланированных товарищеских матчей наша команда провела первую игру. Матч проходил в Рязани с местной командой. “Торпедо” крупно уступило рязанским футболистам со счетом 0-3. Кроме того, стан чёрно-белых сообщает, что