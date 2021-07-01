Сегодня в обед во Владимире на перекрестке улиц Гастелло и Тракторной произошла авария.

Сегодня в обед во Владимире на перекрестке улиц Гастелло и Тракторной произошла авария.Автомобиль «BMW» на полной скорости въехал в остановившийся автобус 21С.На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что автобус затормозил за другим, уже стоящим на остановке. Возможно, изменить траекторию движения и перестроиться в левый ряд автоледи помешал автомобиль «Жигули», который приготовился поворачивать налево из встречной полосы и перегородил часть дороги.Сразу после ДТП водитель иномарки выбежала из машины и направилась к «классике», выражая свое неудовольствие.Выводы сделает ГИБДД, но похоже, что дама серьезно не пострадала, однако у ее «BMW» капот сильно поврежден.Фото и видео: