Судя по всему, водителей в пострадавших авто не было.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2021-vo-vladimire-gazel-smyala-srazu-tri-legkovyx-avtomobilya.html" target="_blank">Во Владимире Газель смяла сразу три легковых автомобиля</a> - Судя по всему, водителей в пострадавших авто не было.
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2021-vo-vladimire-gazel-smyala-srazu-tri-legkovyx-avtomobilya.html]Во Владимире Газель смяла сразу три легковых автомобиля[/url] - Судя по всему, водителей в пострадавших авто не было.