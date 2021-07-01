Заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению машинами, а также создают угрозу жизни и здоровью горожан.

Владимирская прокуратура выявила 29 водителей, которые управляют транспортными средствами, имея расстройство психики, страдая алкоголизмом и наркоманией.«Граждане поставлены на учёт в наркологическом и психоневрологическом диспансерах в связи с наличием у них соответствующих диагнозов», - рассказали в пресс-службе Владимирской горпрокуратуры.Заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению машинами, а также создают угрозу жизни и здоровью горожан.В связи с этим надзорное ведомство направило в суды 29 исков о лишении водительских прав. К 1 июля 13 автомобилистов расстались с удостоверениями, ещё 16 дел находятся на рассмотрении.Ранее мы сообщали, что во Владимирской области