Роспотребнадзор рекомендует губернатору ужесточить коронавирусные ограничения. Главный санитарный врач региона предлагает опять запретить работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов с

Роспотребнадзор рекомендует губернатору ужесточить коронавирусные ограничения. Главный санитарный врач региона предлагает опять запретить работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов с 23.00 до 6 часов утра. Как отреагирует на эти рекомендации власти региона пока неизвестно. Впрочем, традиционно чиновники прислушиваются к надзорщикам, хотя и были исключения. Напомним, что сейчас в регионе до 4 июля массовые мероприятия