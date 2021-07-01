Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к реконструкции третьей части теплосетей на улице Егорова во Владимире. По проекту будет заменено 773 метра разводящего трубопровода. Стоимость работ ..

Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к реконструкции третьей части теплосетей на улице Егорова во Владимире. По проекту будет заменено 773 метра разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 11,7 млн рублей. Два предыдущих участка по указанной улице переложены в 2019-2020 годах.Старые коммуникации заменят на современные в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за состоянием труб и оперативно получать информацию о неисправностях.Горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений. Срок ограничения не превысит двух дней.Как рассказали в пресс-службе компании, после завершения работ будет выполнено благоустройство территории. Подрядчик заасфальтирует 1 244 квадратных метра дорог, около 332 квадратных метров тротуаров, а также восстановит 6 348 квадратных метров газона.Работы по модернизации теплосетей во Владимире проводятся ещё на 20 участках. Отрезок на улице Мира сдан в конце мая. Ещё три завершат в течение двух недель.Напомним, что по программе «Re: Конструкция 2021» во Владимире ПАО «Т Плюс» заменит порядка 20 километров труб. На эти цели